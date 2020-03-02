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Понедельник, 2 марта 2020, 17:40 мск

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Российской экономике предрекли падение из-за коронавируса – прогноз ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оценила последствия распространения коронавируса для экономики России и мира – прогнозы по росту ВВП ухудшены.

Согласно расчетам ОЭСР, в текущем году темпы экономического роста в России снизятся на 0,4 процентного пункта – с 1,6% (ноябрьская оценка – прим. ред.) до 1,2%. В то же время Минэкономразвития ожидает, что рост ВВП России в этом году составит 1,7%. С учетом негативного развития ситуации с вирусом Минэк пересмотрит прогноз по экономическому росту в РФ.

Рост мировой экономики в 2020 году замедлится на 0,6% – до 2,4%. При худшем сценарии, который предполагает, что миру не удастся справиться с эпидемией коронавируса в ближайшие месяцы, темпы роста глобальной экономики могут упасть до 1,5%.

ОЭСР призывает власти стран увеличить расходы на борьбу с распространением COVID-19, поддержать бизнес посредством дотаций, а также снизить налоги и продлить сроки выплат по кредитам.

Напомним, что число зараженных коронавирусом в мире уже превысило 88 тысяч человек. Умерло более 3 тысяч. Случаи заражения зафиксированы в 65 странах.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.03.20

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