С учетом эпидемии коронавируса: Минэк РФ подготовит новый экономический прогноз

Прогноз социально-экономического развития России будет пересмотрен из-за ситуации с коронавирусом, новая версия поступит в правительство до 9 апреля. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая сегодня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Есть множество вопросов в связи с масштабом эпидемии коронавируса и ее влиянием на мировую экономику», – сказал глава Минэка, отметив, что ранее прогнозы касались того, что экономика Китая уже к концу первого квартала начнет восстанавливаться, но сейчас очевидно, что этого не произойдет.

Сейчас в Минэке готовят новую оценку ситуации, которую должны представить в правительство до 9 апреля. «Но в любом случае наша бюджетная система при всем этом остается защищена от всех внешних бюджетных шоков», – заверил Решетников.

По его словам, в текущем прогнозе уже заложено ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, снижение среднегодовой цены на нефть до $57,7 за баррель против $63,8 в 2019 году. Среднегодовой курс доллара, по мнению Минэкономразвития, должен составить 63,9 рубля, в основу этих расчетов легло укрепление российской валюты в конце 2019 года на 3,9%. При этом на данный момент «укрепления рубля как мы понимаем пока не наблюдается», отметил министр. По его словам, среднегодовой темп инфляции, скорее всего, будет ниже ожидаемого и составит 2,6%.

Москва, Татьяна Дорофеева

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