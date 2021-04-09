ЦБ отобрал лицензию у Нефтепромбанка

Банк России лишил лицензии на осуществление банковских операций московский Нефтепромбанк, сообщается на сайте регулятора. Финансово-кредитная организация занимала 201 место в банковской системе стране по величине активов. Банк является участником системы страхования вкладов.

Решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что кредитная организация утратила собственные средства, проводила операции, имеющие признаки вывода активов, а также нарушала законодательство, регулирующее банковскую дятельность.

По данным ЦБ, из-за проведения высокорискованной кредитной политики на балансе банка «образовалась существенная часть потенциально невозвратных ссуд физических лиц». При этом «операции по кредитованию физических лиц обладали признаками вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», указал регулятор.

ЦБ направит в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях банка.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление кредитной организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В кредитную организацию назначена временная администрация Центробанка. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Согласно сообщению Агентства по страхованию вкладов, выплаты компенсаций вкладчикам Нефтепромбанк стартуют не позднее 23 апреля 2021 года.

Неделю назад ЦБ отозвал лицензии у московского «Геобанка» и у «Майкопбанка».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.04.21

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