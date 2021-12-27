Центробанк возьмет под контроль все денежные переводы между гражданами

Центробанк России с нового года запустит сбор данных от банков обо всех денежных переводах между физическими лицами. ЦБ будет запрашивать, в том числе, персональные данные отправителей и получателей. С этой целью регулятор разослал кредитным организациям новую форму отчетности о переводах между гражданами, сообщает РБК со ссылкой на источники на платежном рынке.

Как отметил зампред правления Совкомбанка Олег Машталяр, ЦБ начнет риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов (от физлица физлицу) с января 2022 года.

Представитель Банка России, в свою очередь, уточнил, что это делается для оптимизации представления данных банками и получения актуальной информации о платежных услугах. Эти сведения будут использоваться для анализа рынка в целом по стране и в регионах, а также для формирования статистических показателей.

В отчет должны быть включены входящие и исходящие переводы денежных средств между гржданами, которые проводятся, в частности, с карты на карту, со счета на счет, с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно, переводы физлица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации, переводы через системы денежных переводов.

Кроме того, под контроль попадут платежи через Систему быстрых платежей, денежные переводы без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов, а также трансграничные переводы.

Как пояснили в ЦБ, перечисление денежных средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские/инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, переводы в пользу юрлиц и индивидуальных предпринимателей контролироваться не будут.

Регулятор будет формировать запросы по всем денежным переводам за определенный период, а в отдельных случаях – по конкретным операциям.

По мнению опрошенных изданием экспертов, ЦБ вводит эту меру для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов полагает, что Центробанк может использовать полученные от банков отчеты для контроля за серым предпринимательством, когда граждане принимают на карту платежи за свои товары или услуги.

По информации регулятора, за девять месяцев текущего года россияне перевели друг другу с помощью карт около 42,5 трлн рублей, совершив почти 8,5 млрд транзакций. Через Систему быстрых платежей с начала года было совершено свыше 0,8 млрд переводов на 4,7 трлн рублей.

Москва, Наталья Петрова

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