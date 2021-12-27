ЦБ отрицает планы по контролю за всеми переводами россиян

Банк России опроверг планы по введению тотального контроля за всеми денежными переводами россиян. В пресс-службе регулятора сообщили, что не намерены вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. ЦБ будет собирать обезличенные данные при риске использования платформ банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.

Ранее сегодня РБК сообщило, что Центробанк разослал финансовым организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физлицами. Отмечалось, что ЦБ с 2022 года начнет запрашивать информацию обо всех переводах между гражданами, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.

«Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц», – сообщил регулятор (цитата по «Прайм»). ЦБ пояснил, что планирует собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают платежные услуги для физлиц «исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров». Речь идет о злоупотреблениях – «огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», – пояснили в Центробанке.

Москва, Наталья Петрова

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