Биржевой курс рубля обновил максимумы к доллару и евро

Рубль на торгах на Московской бирже обновил максимумы к доллару и евро. Американская валюта впервые с февраля 2018 года опустилась ниже 56 рублей. Курс евро рухнул ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года.

На открытии торгов курс доллара составил 55,98 рубля, а евро при этом опустился до 57,93 рубля. В моменте «американец» падал до 55,8 рубля, а единая европейская валюта – до 57,1 рубля.

По состоянию на 10:51 мск доллар снижается на 61 копейку, до 56,19 рубля, евро – на 37 копейки, до 58,17 рубля, следует из данных Мосбиржи.

Накануне доллар опустился ниже 57 рублей, обновив минимум с марта 2018 года, а евро упал ниже 59 рублей.

Аналитики отмечают, что на валютном рынке усиливается дисбаланс в связи с пиком налоговых платежей, когда экспортеры в массовом порядке продают валютную выручку.

Снижение порога обязательной продажи экспортной выручки с 80% до 50% пока не помогло остановить тренд на укрепление рубля, указал начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. «У Минфина и ЦБ не получается выровнять баланс спроса и предложения. А значит неизбежны новые меры смягчения валютного регулирования», – прогнозирует эксперт.

Добавим, что анонс внепланового заседания Центробанка по ключевой ставке 26 мая также не повлиял на ситуацию на валютном рынке.

Москва, Наталья Петрова

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