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Понедельник, 14 августа 2023, 12:44 мск

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Доллар поднялся выше 101 рубля, евро приближается к 111

Рубль ускорил падение на фоне прозвучавших в понедельник обещаний помощника президента России Максима Орешкина о скорой стабилизации курса национальной валюты. Доллар на Мосбирже превысил 101 рубль, евро колеблется у отметки 110,7 рубля.

На 11:14 мск «американец» торговался на максимальной за день отметке – 101,03 рубля. Единая европейская валюта к этому времени выросла до 110,75 рубля. Это также максимум за понедельник.

Сегодня утром доллар перевалил за отметку 100 рублей, а евро стал дороже 110 рублей.

Меж тем в Банке России по-прежнему не видят угроз для финансовой стабильности от обвала рубля, заявили РИА «Новости» в пресс-службе регулятора.

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин назвал основной причиной девальвации рубля мягкую денежно-кредитную политику, проводимую ЦБ. При этом, как считает чиновник, Центробанк обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию. Орешкин уже в ближайшее время ожидает стабилизацию курса рубля.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Рубль

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