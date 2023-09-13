Кабмин и ЦБ работают над дополнительными мерами по стабилизации рубля – Греф

Правительство и Центробанк разрабатывают дополнительные меры по стабилизации курса рубля. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил банкир, предпринимаемых в настоящее время властями мер по стабилизации курса национальной валюты недостаточно.

«Центральный банк это хорошо понимает, и правительство. И поэтому они ведут активную работу с тем, чтобы разобраться, во-первых, в причинах, и второе – найти механизмы решения этой проблемы», – сказал Греф.

Надо отметить, что российский рубль на сегодняшних торгах Мосбиржи заметно слабеет после укрепления в начале недели на фоне заявлений властей РФ о стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке. В частности, 11 сентября помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден, и спрогнозировал формирование избытка валюты на рынке. Накануне Орешкин предсказал укрепление рубля в ближайшие месяцы.

На 12:26 мск курс доллара составил 96,03 рубля, что на 1,09 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. В моменте «американец» подскакивал до 96,79 рубля. Курс евро к этому времени вырос до 103,15 рубля, подорожав на 1,19 рубля.

Москва, Наталья Петрова

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