В Минэкономразвития ожидают высокую инфляцию в России в 2024 году

По итогам текущего года инфляция в России составит 7,5%, в 2024 году она прогнозируется на уровне 7,2%. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе выступления в Совете Федерации. По его словам, в целом инфляция в следующем году будет достаточно высокой, но к концу года она снизится.

«Инфляция <…> декабрь к декабрю 2024 года – 4,5%, мы рассчитываем, что она снизится, но тем не менее она будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год», – приводит слова министра ТАСС.

Ранее Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России в текущем году с 5,3% до 7,5%. К середине следующего года она достигнет пикового значения и вырастет до 8,3%, затем к концу 2024 года снизится до 4,5%. К 2025-2026 годам инфляция, как ожидает ведомство, стабилизируется на уровне 4%.

Москва, Наталья Петрова

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