Будет как обычно? Правительство РФ запланировало укрепление рубля и снижение инфляции

Правительство РФ завершило подготовку проекта бюджета страны на будущий год и предстоящую трехлетку. Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, работа над главным финансовым документом шла на фоне очередного усиления глобальных дисбалансов и внешнего санкционного давления. Судя по выступлениям министров финансово-экономического блока, рубль планируется укрепить, а инфляцию снизить.

«Основные параметры бюджета сформированы, исходя из подходов, одобренных на совещании у президента. В следующем году мы ожидаем поступления доходов в объёме 35 трлн рублей. Такой существенный рост станет возможен благодаря дальнейшему развитию нашей экономики. Ненефтегазовые поступления при этом должны вдвое превысить нефтегазовые», – заявил Мишустин (здесь и далее цитаты по сайту правительства РФ).

По его словам, бюджетные расходы тоже увеличатся. «Их предельный размер в 2024 году запланирован на уровне 36,6 трлн рублей. Прежде всего – за счёт значительного роста финансирования мер по реализации Послания президента Федеральному Собранию. На национальные проекты в следующем году будет выделено около 3 трлн. Свыше 760 млрд рублей в течение трёх лет пойдут на выполнение соответствующих инициатив социально-экономического развития», – рассказал глава правительства.

При этом Мишустин заверил, что «такая динамика позволит обеспечить безусловное финансирование не только всех принятых обязательств, но и других актуальных приоритетов – это социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция новых регионов, а также технологическое развитие и расширение инфраструктуры».

«Ресурсы на все эти приоритеты учтены в трёхлетнем бюджете страны. Мы старались минимизировать его дефицит, насколько это возможно. Предусмотрели, что покрываться он станет в основном за счёт заимствований», – отчитался Мишустин.

Премьер-министр также подчеркнул безусловное выполнение социальных обязательств, в том числе, повышение размера минимальной оплаты труда (МРОТ) в общей сложности на 18,5%, что, по его словам, существенно опередит темпы инфляции. «Уже с 1 января МРОТ превысит 19 200 рублей. Вместе с этим вырастут зарплаты более чем 4,5 миллиона человек», – уточнил он.

Выступая на заседании правительства, министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что так называемое бюджетное правило, которое вызывает жесткие нарекания в неправительственном экспертном сообществе, претерпит некоторые изменения. «Если в этом году мы базовые нефтегазовые доходы рассчитывали, исходя из номинальной цифры – 8 трлн рублей, то в следующем году предлагаем вернуться к обычным параметрам расчёта базовых нефтегазовых доходов, исходя из базовой цены на нефть, это 60 долларов за баррель – предлагаем принять на следующий и последующие годы. Та же самая цена, которая, по сути, была положена в расчёт базовой суммы 8 трлн рублей», – пояснил он.

Глава министерства экономического развития РФ Максим Решетников со своей стороны сообщил, что «в 2023 году мы ожидаем рост ВВП на уровне 2,8%, в 2024 году рост ВВП составит 2,3 процентного пункта».

«Считаем, что текущий бюджетный и кредитный импульс перейдёт и на следующий год, но заложенный в итоговую оценку темп, конечно, ниже, чем был бы без текущего ужесточения денежно-кредитной политики. То есть это мы учли в прогнозе. Дальнейший рост – чуть более 2% в год – мы рассматриваем как выход на потенциальные темпы роста с учётом имеющихся ограничений, прежде всего технологических, а также со стороны рынка труда», – рассказал Решетников.

«Цена на нефть марки Brent в 2023 году – в среднем за год мы ожидаем на уровне 83,5 доллара за баррель с последующим ростом до 85 долларов за баррель к 2024 году. К 2026 году ожидаем снижение до 76. Такая динамика соответствует форвардным ценам и учитывает возможности балансировки в рамках сделки ОПЕК+. При этом экспортные цены на российскую нефть составят в 2024-2026 годах около 70 долларов за баррель. Это довольно консервативная оценка. Сейчас цены в рублях выше прогнозных примерно на 20%», – уточнил он.

По его словам, в этих условиях уже к концу этого года рубль укрепится до 94 рублей за доллар США. «В 2024-2026 годах с учётом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала новое равновесие будет формироваться на уровне 90-92 рубля за доллар США», – заверил он.

«По инфляции закладываем некоторый рост к концу года при условии дальнейшего замедления до 4,5% к концу 2024 года. С 2025 года инфляция выйдет на целевой уровень 4%. Важно, что именно на уровень фактической инфляции будут проиндексированы социальные выплаты, поэтому тот уровень инфляции, который заложен в прогнозе, используется для формирования бюджетных проектировок», – пояснил Решетников.

Стоит отметить, что прогнозы и планы правительства постоянно не оправдываются и не реализуются. Официальным объяснением, как правило, становится ссылка на внешние обстоятельства – санкции и прочее давление извне. При этом, судя по экспертным дискуссиям, прямые поручения главы государства отдельные министры явно саботируют. В то же время неправительственные эксперты и представители парламентской оппозиции в последнее время слишком часто стали обращать внимание на откровенное вредительство со стороны чиновников кабинета министров и Центрального банка РФ. В такой ситуации эти планы кабинета министров могут в очередной раз остаться лишь словами.

Москва, Анастасия Смирнова

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