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Четверг, 12 октября 2023, 12:49 мск

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Банк России оценил последствия возврата обязательной продажи валютной выручки

Возврат к обязательной продаже валютной выручки экспортерами может внести вклад в снижение волатильности рубля и поспособствует улучшению ситуации с ликвидностью. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

«Установление требования по репатриации и обязательной продаже валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и внести вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке», – отметили в Центробанке, передает «Интерфакс».

Регулятор считает, что адресный характер введенных мер позволит сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов для большинства участников внешнеторговой деятельности.

Ключевыми факторами стабильности валютного рынка, полагают в ЦБ, остаются «внешнеторговый баланс и проводимая Банком России денежно-кредитная политика, нацеленная на снижение инфляции».

В Центробанке ожидают, что «подстройка импорта к ужесточению денежно-кредитных условий и рост привлекательности рублевых сбережений для граждан и компаний будут оказывать поддержку рублю».

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки отдельными экспортерами на внутреннем рынке сроком на шесть месяцев. Объемы и сроки продажи валюты будут установлены отдельным распоряжением кабмина в течение суток. Указом определен список экспортеров из 43 групп компаний, которых коснется эта мера. В их числе – предприятия ТЭК, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зерновые компании.

На фоне этого решения курс доллара на Московской бирже в начале торгов в четверг, 12 октября, снизился более чем на 3,5 рубля, упав ниже 97 рублей. Евро стал дешевле 103 рублей.

По состоянию на 11:29 мск, доллар торгуется на уровне 97,04 рубля, евро – 103,1 рубля.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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