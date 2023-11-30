Банк России может усилить требования к проверкам личности при выдаче онлайн-займов

В Банке России допустили усиление требований к идентификации личности клиента при оформлении онлайн-займов в микрофинансовых организациях (МФО). Об этом сообщил глава службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению финансовых услуг Михаил Мамута на конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

Он отметил, что регулятор очень сильно обеспокоен использованием мошеннических схем, связанных с выдачей онлайн-займов по чужим личным данным, передает ТАСС.

«Мы точно будем принимать меры, направленные на некоторое усиление требований к идентификации», – сказал Мамута, напомнив, что в стране заработал обновленный базовый стандарт для МФО, который обязал их при оформлении онлайн-займов проверять личность клиента по минимум трем конкретным параметрам из десяти. Регулятор рассчитывает, что соблюдение стандарта должно сократить количество попыток мошенников оформить кредит по чужим персональным данным.

«Мы смотрим, как он (стандарт – прим. ред.) в этом смысле реализуется, но, возможно, его окажется недостаточно», – заявил Мамута.

При этом он подчеркнул, что если рынок будет в состоянии самостоятельно усилить требования к идентификации, то у регулятора и законодателей будет меньше необходимости вводить их на уровне закона.

По данным ЦБ, доля жалоб на МФО в категории «Мошенничество» в общей структуре жалоб в январе-октябре 2023 года составила 11,2%, тогда как в прошлом году показатель находился на уровне 14,2%. «Проблема, связанная с мошенничеством при выдаче онлайн-займа, имеет достаточно массовой характер, хотя, возможно, демонстрирует первые признаки улучшения ситуации», – прокомментировал статистику глава службы ЦБ по защите прав потребителей.

Напомним, в октябре Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который позволит гражданам устанавливать запрет на заключение кредитных договоров на их имя. Предполагается, что законопроект после его принятия вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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