Банк России подготовил ограничения по кредитам в микрофинансовых организациях

Банк России намерен ввести ограничения по кредитам в микрофинансовых организациях (МФО). Как говорится в сообщении регулятора, изменения по защите граждан планируется реализовать в приоритетном порядке в течение трех лет.

Речь идет о введении нормы «один заем в руки до погашения» и установление периода охлаждения, когда новый заем можно получить не раньше, чем через три дня после того, как человек вернул МФО предыдущий долг. Кроме того, регулятор намерен снизить размер предельной переплаты по потребительским займам с 130 до 100% от суммы долга.

«Комплексный пересмотр законодательства и нормативных актов будет проходить в течение трех лет. Банк России учтет при разработке регулирования предложения и комментарии, полученные в ходе общественных консультаций», – уточнили в Центробанке.

Ранее сообщалось, что в России общий объем кредитов, по которым должники допустили просрочку, превысил три триллиона рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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