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Вторник, 19 ноября 2024, 21:01 мск

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Осторожно: Банк России раскрыл ещё одну схему мошенничества

Банк России сообщил об очередной схеме мошенничества, при которой аферисты похищают средства граждан с помощью «бесплатных инкассаторов», которые на деле оказываются подставными курьерами.

«Обычно мошенники звонят своей жертве, представляются сотрудниками Банка России и сообщают, что на банковские счета человека идет массовая атака, которая может привести к хищению денег. Чтобы обезопасить сбережения, злоумышленники предлагают воспользоваться бесплатной услугой инкассаторов. Они, по версии мошенников, смогут забрать наличные и перевезти их в другой банк для временного хранения якобы на «специальном счете», который защищен от мошеннических атак», – пояснил Центробанк.

В такой ситуации регулятор рекомендует при поступлении такого звонка не поддаваться панике, не реагировать на такие звонки или сообщения и не передавать деньги неизвестным лицам ни под каким предлогом.

В ЦБ подчеркнули, что услугами инкассации могут пользоваться юридические и физические лица только после заключения специального договора об оказании инкассаторских услуг. При этом Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не совершает звонков гражданам.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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