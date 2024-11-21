Минфин США предупредил о санкционных последствиях присоединения к системе Банка России

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США опубликовало официальное предупреждение о риске санкций для всех иностранных финансовых институтов, которые присоединяются к Системе передачи финансовых сообщений Банка России.
В заявлении американского ведомства отмечается, что эта система российского Центробанка, разработанная как альтернатива международной сети SWIFT, используется для поддержания, в том числе, международной финансовой связи и уклонения от санкций.
Вашингтон, Светлана Антонова
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