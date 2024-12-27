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Пятница, 27 декабря 2024, 18:36 мск

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Официальный курс доллара снова превысил 100 рублей

Банк России повысил официальные курсы основных иностранных валют на завтра, 28 декабря. Американский доллар вновь стал дороже 100 рублей.

Как следует из данных Центробанка, курс «американца» повышен на 1,30 рубля – до 100,5281 рубля, курс евро – на 2,65 рубля до 105,9522.

В то же время официальный курс юаня снизился на 2,82 копейки до 13,4434 рубля.

Ранее сегодня Банк России предупредил, что вновь изменил правила назначения официальных курсов валют по отношению к рублю.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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