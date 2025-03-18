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Вторник, 18 марта 2025, 13:52 мск

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Банки введут в приложениях функции для пострадавших от мошенников

Российские банки обязаны добавить в свои мобильные приложения функционал, который позволит клиентам оперативно заявлять о действиях мошенников. Об этом сообщает ЦБ РФ.

«С 1 октября 2025 года крупные банки, в том числе на рынке платежных услуг, будут обязаны добавить в свои мобильные приложения функционал, который позволит клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе. Пострадавшие также смогут получить от банка электронную справку о такой операции для обращения в полицию», – говорится в релизе.

В мобильном приложении клиенты также смогут оперативно ответить на вопрос от банка о совершении той или иной операции, по которой кредитная организация получила запрос от регулятора.

«Кроме того, с 1 октября этого года все банки должны принимать обращения от граждан, которые через банкомат перевели наличные деньги на счета злоумышленников с помощью токенизированных (цифровых) карт. При этом неважно, является пострадавший клиентом этого банка или нет. Хищение денег через токенизированные карты сейчас один из самых распространенных способов обмана», – отметили в ЦБ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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