Мировые цены на нефть обвалились до уровня 2021 года

Сегодня мировые цены на нефть продолжили стремительное падение. На торгах на лондонской бирже ICE Futures котировки на североморскую нефть марки Brent обвалились почти на 8% до $64,35 за баррель, что стало самым низким уровнем с августа 2021 года.

Обвал нефтяных котировок начался накануне, когда стоимость барреля рухнула ниже $70. Таким образом за две торговые сессии цены обвалились на 13,59%, уточняет РБК.

Как отмечают аналитики, сегодня рынок отреагировал на новости о том, что Китай c 10 апреля введет ответные пошлины в 34% на всю продукцию из США.

Лондон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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