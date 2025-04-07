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Понедельник, 7 апреля 2025, 17:49 мск

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Мировые цены на нефть продолжили рекордное снижение

Мировые цены на нефть продолжили снижение после рекордного обвала котировок в конце прошлой недели на фоне глобальной тарифной войны и намерениях ОПЕК+ увеличить нефтедобычу. На торгах на лондонской бирже ICE Futures стоимость «черного золота» марки Brent опускалась до $63 за баррель.

На 14.35 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,13% – до 64,18 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI дешевели на 2,26% – до 60,59 доллара. В ходе торгов падение цен достигало 4%, цена барреля нефти марки Brent впервые с апреля 2021 года опускалась ниже 63 долларов, уточняет «Прайм».

По данным агентства Bloomberg, цена российской нефти сорта Urals упала в конце прошлой недели почти на $7 – до $52,76 за баррель. При этом в федеральном бюджете предполагался среднегодовой уровень цен в пределах $60 за баррель.

Лондон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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