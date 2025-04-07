Стоимость золотого резерва России увеличилась до рекорда

Стоимость золотого резерва России увеличилась до рекордных $228,95 млрд, а его доля в резервах достигла 35,4%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Вложения России в золото в марте выросли на 5,3%, что позволило обновить максимум предыдущего месяца – $ 217,4 млрд.

Стоит отметить, что стоимость золотого запаса России впервые превысила $200 млрд в октябре 2024 года.

Максимальная доля золота в резервах РФ была зафиксирована 1 января 1993 года – на уровне 56,9%, а минимальная – в июне 2007 года на уровне 2,1%.

По данным на февраль 2025 года, Россия занимала пятую строчку в рейтинге стран по объему золотого запаса.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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