В первом квартале мошенники похитили у россиян 6,9 млрд рублей

По итогам первого квартала текущего года телефонные мошенники провели операции без согласия клиентов банков на общую сумму 6,9 млрд рублей. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров.

«Статистика Банка России: в первый квартал текущего года объем операций без добровольного согласия клиентов финансовых организаций составил почти 6,9 миллиарда рублей, общее количество событий – 296 тысяч. Значительная часть совершается с использованием телефонных звонков интернет-мошенниками с использованием методов социальной инженерии», – уточнил представитель Банка России (цитата по РИА «Новости») на Петербургском международном юридическом форуме.

Вместе с тем Уваров обратил внимание, что защитные системы предотвратили около 44 млн попыток мошенников похитить средства у клиентов финорганизаций. «Этот показатель в два раза превышает среднее значение за предыдущие четыре квартала. Это позволило спасти 4,6 триллиона рублей», – сказал он.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что в 2024 году кибермошенники похитили у граждан РФ более 27 млрд.

Санкт-Петербург, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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