«Если инфляция перестанет снижаться...» Набиуллина не исключила повышение ключевой ставки

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в случае продолжения роста инфляции.

«В условиях, когда баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных рисков, наш подход к снижению ставки требует большой осторожности. Он может предполагать паузы между шагами. Более того, если инфляция перестанет устойчиво снижаться и тем более начнет расти, не исключено повышение ключевой ставки», – сказала она на пресс-конференции по после заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке. По оценке ЦБ на 2 июня, годовая инфляция в России замедлилась до 9,8%.

В то же время Набиуллина заявила, что дальнейшее снижение ставки не предопределено. «Наше решение будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, от тех данных, которые мы получим к моменту следующего заседания по ставке», – отметила она.

Глава ЦБ заявила, что совет директоров продолжает придерживаться прогноза по ставке, опубликованного в апреле. Согласно ему, средняя ключевая ставка в этом году составит 19,5-21,5%. «В этом смысле сегодняшнее решение надо воспринимать как то, которое находится в рамках прогнозной траектории ставки, данной на прошлом заседании», – подчеркнула набиуллина.

Банк России сегодня понизил ключевую ставку с 21% до 20%, заявив, что будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к цели 4%в 2026 году. При этом ЦБ сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке, не обозначив ожидаемую направленность своих решений на будущих заседаниях. «Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий», – говорится в заявлении регулятора.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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