Мировые цены на нефть превысили уровень в $79 за баррель

Мировые цены на нефть поднялись до $79 за баррель в ходе сегодняшних торгов на лондонской бирже ICE, что произошло впервые с января 2025 года.

После кратковременного взлета котировок к 18.56 мск цена августовских фьючерсных контрактов на нефть марки Brent торговалась с повышением на 2,46% около отметки $78,59 за баррель. Американское «черное золото» марки WTI подорожало на 2,35% до $75,23, уточняет «Прайм».

Финансовые аналитики обращают внимание, что цены на нефть зависят от перспектив развития ирано-израильского конфликта между. Эксперты не исключают, что, если напряженность на Ближнем Востоке ослабнет, стоимость «черного золота», скорее всего, не вернется в диапазон $60 за баррель, в котором сырье торговалось месяц назад.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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