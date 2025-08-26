российское информационное агентство 18+

Вторник, 26 августа 2025, 18:52 мск

«Заработали» 2,1 трлн рублей: российские банки сохранили прибыль на рекордном уровне

По итогам июля чистая прибыль российского банковского сектора достигла 397 млрд рублей после 392 млрд рублей в июне, а общегодовой «заработок» достиг 2,1 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

«С начала года банки заработали 2,1 трлн рублей, что в целом соответствует прибыли за аналогичный период прошлого года», – уточняется в сообщении регулятора.

Напомним, по итогам 2024 года российский банковский сектор получил рекордную чистую прибыль 4,039 трлн рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

