Российские банки снова получили рекордную прибыль

По итогам 2024 года российский банковский сектор получил рекордную чистую прибыль 4,039 трлн рублей. Об этом говорится в материалах Центробанка РФ.

При этом регулятор уточнил, что банковский сектор заработал 3,8 трлн рублей без учета поступлений от дочерних банков. При этом совокупный финансовый результат составил 3,4 трлн рублей, в основном из-за отрицательной переоценки ценных бумаг, учитываемой напрямую в капитале.

При этом по итогам декабря 2024 года месячная чистая прибыль сектора составила лишь 187 млрд рублей, что в 2,8 раза ноябрьского уровня в 518 млрд рублей. На сокращение повлияли убыток от отрицательной переоценки из-за укрепления рубля к доллару, рост операционных расходов на 184 млрд рублей, в основном из-за традиционного увеличения расходов на персонал под конец года. Поддержали прибыль значительные дивиденды от дочерних финансовых организаций (+66 млрд рублей к ноябрю), а также положительная переоценка ОФЗ (+19 млрд рублей) вследствие падения доходности на всех сроках.

Напомним, по итогам 2023 года чистая прибыль в размере 3,4 трлн рублей стала рекордной для российского банковского сектора. Ранее самый максимальный финансовый результат кредитные организации РФ показали в 2021 году – 2,363 трлн рублей.

Москва, Светлана Антонова

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