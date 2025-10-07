Центробанк сообщил о рекордном объеме золотовалютных резервов России

Золотовалютные резервы России на 1 октября составляют $713,301 млрд, что составляет абсолютный максимум в современной истории. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

Как следует из статистики регулятора, по итогам сентября резервы увеличились на $23,843 млрд, или на 3,46%.

Стоит отметить, что Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.

Как сообщал «Новый День», внешний долг России по итогам первых шести месяцев текущего года увеличился на $31 млрд (+10,7%) до $320,8 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

