российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 октября 2025, 18:27 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

Центробанк сообщил о рекордном объеме золотовалютных резервов России

Золотовалютные резервы России на 1 октября составляют $713,301 млрд, что составляет абсолютный максимум в современной истории. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

Как следует из статистики регулятора, по итогам сентября резервы увеличились на $23,843 млрд, или на 3,46%.

Стоит отметить, что Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.

Как сообщал «Новый День», внешний долг России по итогам первых шести месяцев текущего года увеличился на $31 млрд (+10,7%) до $320,8 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / ЦБ РФ

Американский доллар подорожал в России до 83 рублей, евро – 96 / Официальный курс доллара снижен до 81 рубля / Объем золотовалютных резервов России обновил исторический рекорд / Официальный курс доллара опустился ниже 82 рублей, евро – дешевле 96 / Официальный курс евро стал ниже 97 рублей / Внешний долг России за полгода увеличился на 10,7% / Банк России сохранил еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж / Официальный курс евро упал ниже 98 рублей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,