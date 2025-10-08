Центробанк РФ не будет блокировать карты Visa и Mastercard

Центральный банк РФ пообещал не блокировать банковские карты Visa и Mastercard с продленным сроком действия. Как заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, резких действий не будет.

«Мы нашли решение для того, чтобы карты не блокировались. Точно как регулятор никаких резких шагов, которые доставят неудобства гражданам, мы делать не будем», – заверила Бакина, слова которой цитирует РИА «Новости».

«С 2022 года банками проводится по постепенному, поэтапному выводу карт ушедших платежных систем», – отметила директор департамента национальной платежной системы.

Как сообщал «Новый День», с 1 января 2025 года сертификаты безопасности международных платежных систем перестали действовать абсолютно во всех чипах. Таким образом, назрел вопрос об ограничении работы карт с истекшим сроком годности.

Срок действия карты – это один из элементов, который мешает операциям мошенников, сообщала ранее Бакина.

