Четверг, 9 октября 2025, 17:29 мск

Международные резервы России увеличились еще на $9,2 млрд и обновили рекорд

Фото: Pixabay

Объем международных резервов России увеличился еще на $9,2 млрд, а общая их сумма достигла $722,5 млрд, что является новым абсолютным рекордом в современной истории. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Регулятор уточнил, что объем резервов увеличился в период с 26 сентября по 3 октября в основном из-за положительной переоценки.

Стоит отметить, что Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.

Как сообщал «Новый День», внешний долг России по итогам первых шести месяцев текущего года увеличился на $31 млрд (+10,7%) до $320,8 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

