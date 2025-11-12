Центробанк рекомендовал проверять на мошенничество переводы по СБП от 200 тысяч рублей

Российские банки будут отслеживать переводы на большие суммы незнакомцам по системе быстрых платежей (СБП), передает РИА Новости со ссылкой на представителя регулятора.

Как уточняется, банки будут проверять на признаки мошенничества крупные переводы от 200 тысяч рублей, которые клиент делает условно незнакомому человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода.

Агентство также приводит слова директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова, который обращал внимание, что банки проверяют все переводы и приостанавливают подозрительные, чтобы снизить вероятность кражи.

Предполагается, что в самое ближайшее время регулятор дополнит существующие критерии мошеннических операций новыми признаками. В их числе смена номера телефона для входа в онлайн-банк.

Москва, Анастасия Смирнова

