Россиян призвали прививаться перед гей-парадами в Европе

Роспотребнадзор рекомендовал всем россиянам, выезжающим в страны Европейского региона, сделать прививку против гепатита А, говорится в официальном сообщении ведомства.

«По состоянию на 11 июня 2017 года о 1188 подтвержденных случаях заболевания гепатитом A сообщили 15 стран Европы: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания», – сообщили в Роспотребнадзоре со ссылкой на данные Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC).

В ведомстве отметили, что большинство случаев заболеваний зарегистрировано среди мужчин, которые практикуют секс с мужчинами. Так по данным органов здравоохранения Португалии с 1 января по 11 июня 2017 года было зарегистрировано 327 случаев гепатита А, из которых 91% составляют мужчины, практикующих секс с мужчинами.

Вспышка гепатита А вызывает особую озабоченность ВОЗ с точки зрения общественного здравоохранения из-за возникшего дефицита вакцины против гепатита А во всем мире. Кроме того, в период с июня по сентябрь 2017 года пройдут несколько национальных и международных парадов лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ), в том числе всемирный фестиваль в Мадриде с 23 июня по 2 июля 2017 года.

Ожидается, что в мероприятии примут участие до двух миллионов человек из разных стран мира. Хотя риск передачи вируса гепатита А пищевым и водным путями в Испании оценивается как низкий или умеренный, вероятность контактного пути передачи инфекции от человека к человеку оценивается как высокая.

ВОЗ также обеспокоена ростом числа заражения данным вирусным в странах Северной и Южной Америки. Так, например, с 5 мая 2017 года в Чили было зарегистрировано 706 случаев заболевания гепатитом А.

«С целью профилактики заболевания выезжающим в страны Европейского региона рекомендуется сделать прививку против гепатита А», – сообщает в свою очередь Ростуризм. Там также отметили, что туристам следует соблюдать правила гигиены.

Напомним, гепатит А – это вирусная болезнь печени, которая может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Продолжительность инкубационного периода колеблется от 7 до 50 дней, чаще составляя 35 дней. Вирус гепатита А (HAV) передается при употреблении загрязненных продуктов и воды или при прямом контакте с инфицированным человеком. Симптомы заражения могут включать повышенную температуру, недомогание, потерю аппетита, диарею, рвоту, неприятные ощущения в животе, потемнение мочи и желтуху.

Москва, Иван Гридин

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