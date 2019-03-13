В Европе бушует свиной грипп

Роспотребнадзор предупредил россиян, собирающихся в Европу, о вспышке гриппа. По информации Европейского регионального бюро ВОЗ, рост заболеваемости зарегистрирован в 28 странах.

«В государствах Европейского региона регистрируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, в структуре циркулирующих вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа субтипа А(Н1N1)09», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Широкое распространение болезни наблюдается в 28 странах, в 8-ми – региональное, в 5-ти – локальное.

Тем временем, в России эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в десяти регионах. Наиболее активно в эпидемический процесс вовлечены организованные дети в возрасте от 3 до 14 лет, а также взрослое население.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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