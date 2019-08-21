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Среда, 21 августа 2019, 15:41 мск

Новости Здоровье

Ученые связали загрязнение воздуха с психическими заболеваниями

Американские в европейские ученые обнаружили связь между загрязнением воздуха и возникновением различных психических расстройств. Об этом сообщается в статье, опубликованной журналом PLoS Biology.

Исследователи США и Дании сопоставили данные о загрязнении воздуха и состоянии здоровья местных жителей и выяснили, что тем хуже обстоит дело с экологической ситуацией, тем больше вероятность развития психических заболеваний.

В частности, было установлено, что у жителей самых загрязненных районов США на 27% выше риск развития биполярного расстройства и на 6% выше риск возникновения депрессии.

Ученые исключили все факторы, кроме влияния экологии. То есть эти результаты были получены уже после поправок на возраст, пол, уровень дохода и другие обстоятельства жизни исследуемых людей.

Предыдущие исследования показали, что загрязнение воздуха влияет на работу центральной нервной системы. Высокий уровень диоксида азота связан с различными заболеваниями мозга, включая ухудшение когнитивных функций у детей, болезнь Паркинсона, инсульт и слабоумие.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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