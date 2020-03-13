Грязный воздух может стать причиной ожирения

Загрязненный воздух может провоцировать не только заболевания дыхательной системы человека, но и приводить к сбоям в пищеварительном тракте, что станет причиной появления лишнего веса и ожирения. К таким выводам пришли американские ученые.

Результаты исследования, проведенного специалистами Университета Колорадо в Боулдере, опубликовал журнал Environment International. Ученые использовали ультрасовременное секвенирование всего генома для анализа образцов фекалий 101 жителя Южной Калифорнии. Выяснилось, что загрязняющие вещества влияют на работу кишечных бактерий, что ведет к сбою в метаболизме, способному спровоцировать ожирение.

«Состав кишечного микробиома может в значительной степени нарушаться, если человек дышит загрязненным воздухом. И мы говорим даже не о твердых частицах, а, например, об озоне, чрезмерные объемы которого могут сделать воздух очень опасным для здоровья. Озон убивает важных для нормальной работы метаболической системы кишечных бактерий», – рассказала ведущий автор исследования Таня Альдерете.

По словам экспертов, именно озон оказал наибольшее влияние на кишечник – зафиксировано 11% отклонение от нормы. Даже диета и этническая принадлежность не демонстрируют такого высокого влияния.

Исследования последних лет показывают, что кишечные бактерии отвечают не только за работу ЖКТ, как считалось ранее. Они принимают участие чуть ли не во всех ключевых физиологических процессах. Сбои в работе кишечных бактериями даже связывают с развитием аутистических расстройств.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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