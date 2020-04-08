Грязный воздух может быть причиной осложнений при заражении коронавирусом

Загрязнение воздуха может провоцировать осложнения у больных COVID-19. К такому выводу пришли итальянские ученые, сообщает портал ScienceDaily.

Доктор Эдоардо Контичини и профессор Бруно Фредиани из Сиенского университета, а также Дарио Каро из Департамента экологических наук связали высокую смертность от коронавируса с плохой экологической ситуацией. Так на севере Италии смертность от COVID-19 достигает 12%, тогда как в остальных регионах этот показатель не превышает 4,5%.

Итальянские северные территории относятся к европейским регионам с самым высоким уровнем загрязнения атмосферы. Ученые уверены, что у людей, которые дышат грязным воздухом, чаще развиваются смертельно опасные осложнения в результате коронавирусной инфекции.

Плохая экологическая обстановка в целом негативно отражается на здоровье человека. Ситуация с текущей пандемией осложняется тем, что новый вирус поражает дыхательную систему. «Мы считаем, что у жителей регионов с загрязненным воздухом чаще развивается пневмония при заражении коронавирусом», – заключил эколог Дарио Каро.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 08.04.20

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