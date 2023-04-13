В России с 2024 года перестанут поставлять препарат от диабета из ЕС

Датский препарат от диабета «Ребелсас» перестанут поставлять в Россию с 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.
«В ноябре 2022 года ООО «Ново Нордиск» официально оповестил Росздравнадзор о прекращении поставок препарата «Ребелсас» (МНН Семаглутид) с 2024 года», – пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Препарат «Ребелсас» был зарегистрирован в России в 2021 году, он применяется для взрослых пациентов с сахарным диабетом второго типа. За три месяца 2023 года в гражданский оборот было выпущено 9240 упаковок этого лекарства.
На российском фармацевтическом рынке существуют аналоги данного препарата, отметили в Росздравнадзоре. Там подчеркнули, что препараты для лечения сахарного диабета необходимо принимать только по назначению врача.
Москва, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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