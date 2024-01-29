В России ассортимент дешевых лекарств в аптеках за три года снизился вдвое

За последний год ассортимент дешевых лекарств в российских аптеках снизился на 24%, с 2020-го – вдвое. По словам экспертов, рынок оказался перенасыщен товарным предложением, а потребители переходят на более современные и соответственно дорогие препараты.

В 2023 году ассортимент лекарств в аптеках сократился на 11% относительно предыдущего года – с 21,6 тысячи до 19,4 тысячи торговых позиций, пишет РБК со ссылкой на подсчеты аналитической компании DSM Group. Наибольшее падение за год продемонстрировала ценовая категория самых дешевых препаратов – стоимостью до 100 рублей за упаковку.

Представленность дешевых медикаментов сократилась на 24% год к году – с 5,7 тысячи торговых позиций в 2022 году до 4,6 тысячи. «Ассортимент дешевых лекарств сокращается как минимум последние три года (более ранних данных нет). Еще в 2020 году ассортимент препаратов стоимостью до 100 рублей насчитывал 8,8 тысяч торговых позиций – почти в два раза больше, чем по итогам 2023-го», – говорится в статье.

При этом дешевые препараты стоимостью до 100 рублей пользуются наибольшим спросом у потребителей. В 2023 году их доля в аптечных продажах составила 32,5% в упаковках. Больше только у лекарств стоимостью от 100 до 500 рублей – 48,2%, причем эта же категория приносит аптекам больше всего выручки – 35,7%. На долю самых дешевых лекарств, напротив, приходится лишь 5,3% продаж в денежном выражении.

По данным аналитиков, сокращение ассортимента недорогих лекарств началось более пяти лет назад. До этого российские компании десятилетиями занимались тем, что воспроизводили такие препараты – они широко использовались в медучреждениях, но настал момент, когда рынок оказался перенасыщен товарным предложением, и часть ассортимента компаниям теперь приходится снимать с производства.

Кроме того, сами потребители переходят на более современные и соответственно дорогие препараты. Например, вместо активированного угля теперь используются абсорбенты типа «Смекты», вместо анальгина – ибупрофен, которые относятся к другим ценовым категориям. Тенденцию подтверждают и в самих аптечных сетях

Еще один фактор – сдерживание цен: более трети всех наименований лекарств находится в перечне жизненно важных препаратов, стоимость которых регулирует государство. Их цены рассчитываются по специальной формуле, которая не менялась больше десяти лет, при этом себестоимость производства за это время значительно возросла. Выпуск многих лекарств даже при наличии спроса на них становится нерентабельным, что также влияет на сокращение ассортимента.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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