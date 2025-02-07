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Пятница, 7 февраля 2025, 15:24 мск

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К медикам обратились более 280 волонтеров, очищающих пляжи Анапы от мазута

Архив, фото: мэрия Анапы

За полтора месяца с начала уборки мазута после крушения танкеров в Керченском проливе к врачам обратились больше 280 волонтеров, очищающих побережье Анапы от нефтепродуктов. Об этом сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в своем тг-канале.

Для оказания экстренной помощи и первичного осмотра на пляжах Анапы развернуто шесть врачебно-фельдшерских постов, уточнил он.

За все время, по данным Центра медицины катастроф краевой больницы скорой медицинской помощи (БСМП), были госпитализированы девять человек, все выписаны после завершенного лечения. Остальным помощь оказана амбулаторно.

На побережье Анапы и Темрюка постоянно дежурят мобильные медицинские отряды территориального Центра медицины катастроф краевой БСМП. Сотрудники патрулируют побережье вдоль полосы выброса мазута и медицинские посты.

«Люди получают травмы, но они незначительные и в основном связаны с перенесенными ранее травмами опорно-двигательного аппарата. Обычно это не связано с условиями работы, то есть обычный бытовой травматизм», – рассказал реаниматолог-анестезиолог центра медицины катастроф Евгений Азаркин. Также участники уборки береговой полосы обращаются с жалобами на головную боль, тошноту.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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