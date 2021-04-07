Нижневартовский суд вынес приговор бурильщику за экологическое преступление

В Нижневартовском районе ХМАО-Югры суд назначил судебный штраф 39-летнему жителю Башкирии, признав его виновным в предусмотренного нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст.246 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, в суде доказано, что 4 марта 2020 года мастер буровой установки АО «Самотлорнефтепромхим», осуществляя работы по герметизации скважины, нарушил технологический процесс и правила охраны окружающей среды. Он принял решение о преждевременном снятии крепежных устройств с запорного механизма. В итоге через незатвердевший цемент произошел разлив газожидкостной смеси нефтепродуктов и загрязнение участка лесного фонда на площади 0,0182 га на Самотлорском месторождении в районе Нижневартовского участкового лесничества.

Превышение концентрации загрязняющих веществ в почве было в 73 раза. Ущерб лесному фонду превысил 230 тыс. рублей. В ходе следствия подсудимый признал вину и в полном объеме возместил причиненный ущерб. С учетом раскаяния и возмещения в полном объеме ущерба, подсудимый отделалсь штрафом в 50 тыс. рублей.

Нижневартовск, Иван Гридин

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