NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 16.01.17

Авиакатастрофа в Киргизии: 32 человека погибли, 8 госпитализированы / Boeing рухнул на дачный поселок

Авиакатастрофа в Киргизии: 32 человека погибли, 8 госпитализированы Boeing рухнул на дачный поселок

Грузовой Boeing авиакомпании Turkish Airlines потерпел крушение недалеко от аэропорта Бишкека. По предварительным данным 32 человека погибли, восемь госпитализированы с травмами и ожогами. Сотрудники МЧС Киргизии потушили пожар и приступают к разбору завалов, количество жертв может увеличиться.

Boeing 747 рухнул в полпятого утра по московскому времени. По данным спасателей, самолет упал в нескольких километрах от аэропорта «Манас» в районе дачного поселка. Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе аэропорта, пока ничего неизвестно о причинах падения лайнера, ясно лишь одно – борт прибывал с опозданием от расписания. По данным Минтранса РК, лайнер разбился при заходе на посадку в паре киломметров от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Экипаж Boeing состоял из пяти человек.

На место происшествия прибыл министр здравоохранения Киргизии Талантбек Батыралиев. По его словам, в настоящее время есть информация о 32 погибших, в том числе трех пилотах, и восьми пострадавших. Раненные с многочисленными травмами и ожогами доставлены в больницы, среди них есть дети, передает агентство «24.kg».

Кроме того, в результате авиакатастрофы в поселке «Дача» в окрестностях Бишкека разрушены 15 домов. Однако данные о числе погибших и разрушениях могут измениться, заявили в правительстве республики.

Аэропорт Бишкека «Манас» закрыт для самолетов.

Бишкек, Зоя Осколкова

Бишкек. Другие новости 15.01.17

В ходе ночной погони сотрудник полиции применил оружие для остановки автомобиля с нарушителем. / Тамбовский подросток изрубил топором всю свою семью. / Точную причину смерти 9-месячной девочки, найденной с ожогами под батареей, назовут после вскрытия.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter