Авиакатастрофа в Киргизии: 32 человека погибли, 8 госпитализированы / Boeing рухнул на дачный поселок

Публикации за 16.01.17

Грузовой Boeing авиакомпании Turkish Airlines потерпел крушение недалеко от аэропорта Бишкека. По предварительным данным 32 человека погибли, восемь госпитализированы с травмами и ожогами. Сотрудники МЧС Киргизии потушили пожар и приступают к разбору завалов, количество жертв может увеличиться.

Boeing 747 рухнул в полпятого утра по московскому времени. По данным спасателей, самолет упал в нескольких километрах от аэропорта «Манас» в районе дачного поселка. Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе аэропорта, пока ничего неизвестно о причинах падения лайнера, ясно лишь одно – борт прибывал с опозданием от расписания. По данным Минтранса РК, лайнер разбился при заходе на посадку в паре киломметров от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Экипаж Boeing состоял из пяти человек.

На место происшествия прибыл министр здравоохранения Киргизии Талантбек Батыралиев. По его словам, в настоящее время есть информация о 32 погибших, в том числе трех пилотах, и восьми пострадавших. Раненные с многочисленными травмами и ожогами доставлены в больницы, среди них есть дети, передает агентство «24.kg».

Кроме того, в результате авиакатастрофы в поселке «Дача» в окрестностях Бишкека разрушены 15 домов. Однако данные о числе погибших и разрушениях могут измениться, заявили в правительстве республики.

Аэропорт Бишкека «Манас» закрыт для самолетов.

Бишкек, Зоя Осколкова

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