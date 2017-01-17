В России впервые возбуждено дело по статье о недоносительстве из «пакета Яровой»

Публикации за 17.01.17

Правовые нормы, прописанные в пакете антитеррористических законов, начали применяться на практике. Так в Чечне следователи возбудили в отношении местного жителя уголовное дело по статье о недоносительстве. Мужчина не сообщил правоохранителям о приятеле, который собирался примкнуть к террористической организации.

«Прокуратурой Заводского района Грозного признано законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Асхаба Хизриева по признакам преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»)», – указано в сообщении на сайте прокуратуры республики.

По данным следователей, Хизриев знал, что его знакомый Фарид Сафин собирается уехать в Сирию, чтобы там участвовать в военных действиях на стороне террористов. Однако мужчина о планах приятеля не сообщил, за что ему теперь грозит тюремное заключение. Впоследствии полицейские задержали Сафина​.

Стоит отметить, что норма «Несообщение о преступлении» появилась в Уголовном кодексе РФ после того, как летом был принят «пакет Яровой». Статья предусматривает штраф до 100 000 рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до одного года.

Несколько законов, направленных на борьбу с террористической деятельностью, президент РФ Владимир Путин подписал 7 июля 2016 года.

Грозный, Зоя Осколкова

Грозный. Другие новости 17.01.17

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