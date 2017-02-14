В поисках упавшего на Алтае вертолета задействовали глубоководный аппарат / Вероятная причина катастрофы – попадание в снежный заряд

Публикации за 14.02.17

Сегодня, 14 февраля, в акватории Телецкого озера в Республике Алтай с наступлением светлого времени суток возобновились поиски рухнувшего два дня назад частного вертолета, на борту которого находились пять человек.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, запланировано дальнейшее визуальное обследование акватории и береговой линии в районе кордона Кокши при помощи судна на воздушной подушке «Арго», а также обследование дна озера с помощью телеуправляемого глубоководного аппарата «Фалькон» который установлен на теплоходе «Ярославец».

Фото: здесь и далее с сайта ГУ МЧС России по Республике Алтай

Сегодня же в Горно-Алтайск прибыла группа международного авиационного комитета. Его представители отправились в Турочакский район для осмотра места проведения поисков.

13 февраля в лагерь спасателей прибыли дополнительные силы и средства, это 10 спасателей Западно-сибирского регионального поисково-спасательного отряда, в том числе 4 водолаза и судно на воздушной подушке «Арго». Установлена и подготовлена к работе барокамера. Четверо спасателей и глубоководный аппарат «Фалькон» вертолетом МИ-8 МТВ доставлены в населенный пункт Яйлю.

К сегодняшнему утру спасатели провели визуальное обследование с воздуха предполагаемого место падения вертолета. Площадь составила 28 квадратных километров, обследована кромка воды 3 километра выше и 2 километра ниже предполагаемого места падения вертолета, ничего не обнаружено. Общая группировка сил и средств задействованных на поисково-спасательные мероприятия составляет 197 человек, 36 единиц техники.

Погода в районе проведения поисковых работ солнечная и ясная, температура воздуха –22 градуса Цельсия.

Среди причин падения вертолета Robinson рассматривается попадание воздушного судна в снежный заряд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах транспортного надзора региона.

«Предварительно рассматриваются версии утраты пилотом контроля над управлением воздушным судном в силу различного набора факторов, среди которых наиболее вероятно попадание вертолета в снежный заряд», – уточнил источник, добавив, что нареканий к техническому состоянию вертолета перед вылетом не было.

Напомним, 12 февраля в 20:20 по местному времени поступила информация о падении в Телецкое озеро, в районе кордона Кокши, вертолета «Робинсон», согласно полётному списку на борту находилось 5 человек.

По данным Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов, на борту разбившегося Robinson находились пять человек: пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена, печально прославившийся бизнесмен, бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, известный бейсджампер Глеб Вореводин, а также генеральный директор вертолетного клуба Heli Club Мария Козинцева.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч.3 ст. 263 УК РФ), сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Агентство «Интерфакс» сообщало, что, по словам главы Турочакского района Владислава Рябченко, поисковики обнаружили тело супруги пилота. «Тело пассажирки, Елены Ракитской, найдено. Нашли его сотрудники биосферного заповедника утром, при осмотре территории – тело прибило к берегу. Само место падения вертолета пока не найдено», – сказал глава муниципалитета. Однако спасатели эту информацию официально не подтвердили.

Для Анатолия Банных это крушение вертолета стало третьим. В двух предыдущих он выжил. Экс-чиновник получил печальную известность благодаря скандальной VIP-охоте с вертолета на краснокнижных архаров в январе 2009 года и на лосей в 2012 году.

Горно-Алтайск. Другие новости 14.02.17

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