В Телецкое озеро рухнул вертолет с участником VIP-охоты на архаров / Найдено тело супруги пилота. Еще четырех человек ищут

Публикации за 13.02.17

В Горном Алтае возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета Robinson R66, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, вертолет рухнул в Телецкое озеро. По словам очевидца катастрофы, глубина водоёма в месте падения превышает 200 метров, а ширина составляет 2 км. На берегу озера сотрудники МЧС оборудуют вертолётные площадки. К месту происшествия самая ближайшая из них – кордон «Кокши».

К поисковым работам привлечены представители различных министерств и ведомств – спасатели и другие специалисты МЧС России, следственные и правоохранительные органы, Росавиация и Росстранснадзор, муниципальные и региональные власти, частные авиакомпании, местное население. В общей сложности это 250 человек и более 40 единиц техники.

В район поиска уже доставлено судно на воздушной подушке МЧС России из Новосибирской области. До предполагаемого места падения вертолёта по воде и льду озера судну предстоит пройти 40 км. Поисковые работы, особенно для авиационного транспорта, могут осложниться погодными условиями – низкая температура воздуха, туман, ветер. В готовности к вылету находятся 4 вертолёта (МЧС России, Росавиации, частной авиакомпании).

«10 спасателей с водолазным оборудованием и глубоководной камерой направляем из Абакана. Находимся в готовности к вылету с 6 часов утра. Пока нет погоды. По маршруту движения погодные условия благоприятные, а, вот, на месте проведения работ погоды нет, диспетчерские службы вылет не разрешают», – прокомментировал ситуацию начальник Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Себов.

Из Иркутска специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России вертолётом доставляют в район поиска телеуправляемый подводный аппарат нового поколения «Фалькон». Он предназначен для выполнения поисковых и обследовательских работ в прибрежных морских или внутренних водах.

По данным Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов, на борту разбившегося Robinson находились пять человек: пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена, печально прославившийся бизнесмен, бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, известный бейсджампер Глеб Вореводин, а также генеральный директор вертолетного клуба Heli Club Мария Козинцева.

В организации также отметили, что это не был экскурсионный полет, борт возвращался к месту базирования. Дмитрий Ракитский известен в авиационном сообществе как опытнейший пилот-инструктор и один из лучших летчиков России, входил в состав пилотов первого в истории страны кругосветного путешествия на вертолетах. «Любая ситуация, которая могла возникнуть на борту вертолета, не могла стать критической для профессионала уровня Дмитрия, – утверждают в организации.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

По словам главы Турочакского района Владислава Рябченко, поисковики обнаружили тело супруги пилота. «Тело пассажирки, Елены Ракитской, найдено. Нашли его сотрудники биосферного заповедника утром, при осмотре территории – тело прибило к берегу. Само место падения вертолета пока не найдено», – приводит «Интерфакс» слова главы муниципалитета.

Напомним, для Анатолия Банных это крушение вертолета стало третьим. В двух предыдущих он выжил. Экс-чиновник получил печальную известность благодаря скандальной VIP-охоте с вертолета на краснокнижных архаров в январе 2009 года и на лосей в 2012 году.

В 2009 году Банных стал фигурантом браконьерского дела. Тогда группа из нескольких охотников, среди которых были высокопоставленные чиновники, в том числе и из Кремля, отправилась на вертолете Ми-171 в Кош-Агачский район Республики Алтай охотиться на занесенных в Красную книгу редких баранов – архаров. 9 января вертолет разбился в районе горы Черная. Потерпевшую крушение машину обнаружили после трехдневных поисков. Из троих членов экипажа и восьми пассажиров выжить удалось лишь четверым: Анатолию Банных, Борису Белинскому, Николаю Капранову, а также второму пилоту Максиму Колбину.

В аварии погибли семь человек, в том числе полпред президента в Госдуме Александр Косопкин. Среди обломков вертолета были обнаружены туши застреленных архаров (аргали). В связи с истечением срока давности по делу Банных и еще два участника охоты – гендиректор компании «Инеко» Борис Белинский и замдиректора института экономики и законодательства Москвы Николай Капранов – были оправданы судом.

Горно-Алтайск, Иван Гридин

Горно-Алтайск. Другие новости 13.02.17

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