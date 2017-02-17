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Скандалы и происшествия

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Публикации за 17.02.17

Теракт в пакистанском храме унес жизни 74 человек, более 300 раненых
Фото: geo.tv

Теракт в пакистанском храме унес жизни 74 человек, более 300 раненых

Число жертв теракта в одном из храмов Пакистана выросло до 74. Более 300 человек получили ранения, информирует телеканал GEO-TV. Ранее сообщалось о 50 погибших.

Террорист-смертник в четверг вечером привел в действие взрывное устройство в мавзолее философа и поэта Лалы Шахбаза Каландара в городе Сехван-Шариф во время вечерней молитвы с участием большого числа верующих. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России и других странах мира террористическая организация «Исламское государство» (ИГ).

Отмечается, что после теракта Пакистан закрыл границу с Афганистаном на неопределенное время по соображениям безопасности.

Еще один теракт с большим числом погибших произошел накануне в Багдаде. При взрыве заминированного автомобиля на авторынке в районе Байя погибли по меньшей мере 48 человек, еще 50 человек получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя ИГ.

Исламабад, Ольга Панфилова

Исламабад. Другие новости 17.02.17

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