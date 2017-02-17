Теракт в пакистанском храме унес жизни 74 человек, более 300 раненых

Публикации за 17.02.17

Число жертв теракта в одном из храмов Пакистана выросло до 74. Более 300 человек получили ранения, информирует телеканал GEO-TV. Ранее сообщалось о 50 погибших.

Террорист-смертник в четверг вечером привел в действие взрывное устройство в мавзолее философа и поэта Лалы Шахбаза Каландара в городе Сехван-Шариф во время вечерней молитвы с участием большого числа верующих. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России и других странах мира террористическая организация «Исламское государство» (ИГ).

Отмечается, что после теракта Пакистан закрыл границу с Афганистаном на неопределенное время по соображениям безопасности.

Еще один теракт с большим числом погибших произошел накануне в Багдаде. При взрыве заминированного автомобиля на авторынке в районе Байя погибли по меньшей мере 48 человек, еще 50 человек получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя ИГ.

Исламабад, Ольга Панфилова

Исламабад. Другие новости 17.02.17

Уральских студентов-аграриев кормили тухлыми яйцами и гнилой картошкой. / Живодерки из Хабаровска признали свою вину и раскаялись. Дело об истязании животных передано в суд. / На перегоне Атымья – Пелым пассажирский поезд насмерть сбил 16-летнего подростка. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»