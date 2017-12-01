В Пакистане террористы атаковали университетский кампус

В Пакистане произошло нападение террористов на студентов. Теракт был совершен в кампусе университета. В результате атаки погибли по меньшей мере 9 человек, 37 пострадали, пишет газета Dawn.

Боевики в масках вошли на территорию кампуса и открыли стрельбу из огнестрельного оружия по студентам. По данным телеканала Geo TV, с улицы были слышны выстрелы и отдельные взрывы. Dawn в свою очередь пишет, что террористы проникли в студенческое общежитие. Сколько человек в тот момент находилось в здании, неизвестно. На место ЧП прибыли силовики. В ходе спецоперации им удалось ликвидировать всех нападавших. По последним данным, нападавших было четверо.

Как передает «Интерфакс, среди пострадавших не только студенты, но и полицейские. Как рассказал глава городской полиции Тахир Кхан, спецоперация завершена. Ответственность за атаку взяли на себя боевики пакистанского крыла запрещенного в России и многих других странах мира террористического движения «Талибан» – «Техрик-и-Талибан Пакистан».

Как писал «Новый День», в 2014 году террористы совершили атаку на школу в Пакистане. Тогда погибли 126 человек, 122 получили различные ранения. В школе прогремело три взрыва. Здание было разрушено практически полностью. Военным удалось ликвидировать четверых из шести талибов.

Отметим также, что в феврале 2017 года произошел теракт в пакистанском храме. Он унес жизни 74 человек, более 300 были ранены. Атаку совершил террорист-смертник. Он привел в действие взрывное устройство в мавзолее философа и поэта Лалы Шахбаза Каландара в городе Сехван-Шариф во время вечерней молитвы с участием большого числа верующих. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России и других странах мира террористическая организация «Исламское государство» (ИГ).

Исламабад, Иван Гридин

Исламабад. Другие новости 01.12.17

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