Убитого топ-менеджера Роскосмоса держали в камере без видеонаблюдения / Версия о заказном убийстве – в приоритете

Публикации за 20.03.17

Исполнительного директора госкорпорации «Роскосмос» Владимира Евдокимова, которого 18 марта нашли мертвым в московском СИЗО №5, около месяца назад перевели в камеру без видеонаблюдения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей Общественной наблюдательной комиссии Вадима Горшенина и Ивана Мельникова.

Со слов сокамерников Евдокимова, они обнаружили тело ученого в туалете. «Дверь в туалет была закрыта изнутри. Они пытались до него докричаться; дергали дверь; из-под нее потекла кровь», – рассказал Мельников. Арестанты позвали сотрудников администрации, а те вызвали врачей, которые и констатировали смерть.

Мельников также рассказал, что топ-менеджер Роскосмоса не конфликтовал с сокамерниками и не испытывал давления со стороны администрации СИЗО. «Сокамерники – это молодые ребята. Несколько человек обвиняются в мошенничестве и незаконной банковской деятельности, но большинство – в незаконном обороте наркотиков. Ранее у него была более возрастная камера на шесть человек», – добавил представитель ОНК.

Как писал «Новый День», Евдокимова нашли мертвым в московском СИЗО № 5. В СКР сообщили, что на теле имеются признаки насильственной смерти. По данным СМИ, убитый получил два удара в грудь ножом. Кроме того, у него было перерезано горло. Официальный представитель московской прокуратуры Елена Россохина позднее подтвердила, что он умер насильственной смертью. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ст.105 УК РФ). Свою проверку также начало московское управление ФСИН.

Евдокимов находился под арестом с декабря 2016 года в рамках дела о мошенничестве. По версии следствия, во время работы в «Объединенной авиастроительной корпорации» Евдокимов и другие фигуранты дела незаконно получили права на государственное имущество «Российской самолетостроительной корпорации «МиГ»». Нанесенный ущерб следователи оценили примерно в 200 млн рублей.

Подозреваемых в деле об убийстве пока нет, однако, по данным «Коммерсанта», в числе прочих особенно тщательно будет прорабатываться версия о заказном убийстве, связанном с намерениями Владимира Евдокимова сотрудничать со следствием и дать показания в рамках расследуемого в отношении него уголовного дела.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.03.17

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