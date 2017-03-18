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Скандалы и происшествия

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Публикации за 18.03.17

Бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» зарезали в СИЗО / Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»
Фото: mosday.ru

Бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» зарезали в СИЗО Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

Владимир Евдокимов, ранее занимавший пост исполнительного директора по контролю качества и надежности госкорпорации «Роскосмос», был найден мертвым в московском следственном изоляторе № 5, где он находился по обвинению в мошенничестве. Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство).

По словам официального представителя прокуратуры Москвы Елены Россохиной, тело Евдокимова с признаками насильственной смерти обнаружили в одной из камер СИЗО-5, передает «Интерфакс». В частности, ножевые ранения были нанесены в область грудной клетки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сказала представитель надзорного ведомства.

Гибель бывшего сотрудника также подтвердили в Роскосмосе. На сайте корпорации появилось сообщение, в котором руководство структуры потребовало тщательного расследования произошедшего. «Все наши мысли сегодня – с семьей Владимира и его детьми. Безусловно, будем настаивать на выяснении всех обстоятельств его гибели и всестороннем расследовании дела», – заявил глава госкорпорации Игорь Комаров.

ФСИН назначил служебную проверку. Кроме того, в отношении действий должностных лиц СИЗО №5 начата прокурорская проверка. «Прокуратура города незамедлительно организовала проверку исполнения федерального закона о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления в части режима и охраны следственно арестованных», – отметила Россохина.

Владимир Евдокимов был заключен под стражу в декабре 2016 года. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В момент совершения преступления он занимал должность замдиректора департамента ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация». По версии следствия, Евдокимов с другими фигурантами незаконно приобрел права на государственное имущество ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» стоимостью не менее 200 млн рублей. Сам он виновным себя не считал. В Роскосмосе также настаивали на том, что Евдокимов с таким уникальным опытом и квалификацией гораздо полезнее для страны на свободе. 30 апреля должно было состояться рассмотрение обращения адвокатов об изменении ему меры пресечения и внесении залога.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.03.17

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