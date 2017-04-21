Схвачен боевик, готовивший теракт на День Победы

Публикации за 21.04.17

Спецслужбы Киргизии задержали экстремиста, участвовавшего в военных действиях в Сирии и планировавшего теракт во время Дня Победы в одной из стран СНГ, сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

Задержанному 23 года, он является уроженцем Ошской области на юге Киргизии.

По данным киргизского ГКНБ, задержанный был завербован в 2013 году и переправлен в Сирию, где присоединился к бандфгруппам и участвовал в боевых действиях в Сирии. Также выяснилось, что боевик лично участвовал в проводимых экстремистами массовых казнях пленников.

После прохождения дополнительной подготовки в феврале 2016 года задержанный «получил задание совершить теракт на территории СНГ» 9 мая 2017 года, сообщает спецслужба. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело.

Бишкек, Светлана Петрова

Бишкек. Другие новости 21.04.17

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