Паводковые воды подтопили еще одно тюменское село / Эвакуированы жильцы 33 домов

Публикации за 24.05.17

Из-за подъема уровня воды в реке Ишим в Тюменской области оказались подтоплены несколько десятков домов в селе Викулово, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Всего на утро среды в зоне подтопления оказались 33 дома, расположенные в пойме. На место ЧП вылетел губернатор Владимир Якушев.

«Ситуация заранее прогнозировалась, все жители этих домов – это 119 человек, в том числе 31 ребенок – были заблаговременно эвакуированы и разместились у родственников», – рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, отметив, что дальнейшего распространения воды не прогнозируется, а угрозы подтопления других жилых домов нет.

В ликвидации наводнения участвует около 200 человек, в том числе 129 сотрудников МЧС, задействованы 40 единиц техники. По данным районной дежурно-диспетчерской службы, уровень реки в пределах села за сутки поднялся на 4 см, достигнув к утру 24 мая отметки в 1095 см. Ранее из-за паводка в Викуловском районе был введен режим ЧС.

В управлении также уточнили, что по состоянию на 09:00 уровень воды в реке Ишим составлял 890 см. На территории Ишима остаются подтоплены 10 домов, 5934 нежилых садоводческих участка. На территории Ишимского района подтоплен 41 дом, 674 нежилых садоводческих участка.

На территории Абатского района подтоплено 2 жилых дома и 270 нежилых садоводческих участков. На территории Вагайского района на данный момент подтопленных жилых домов и социально значимых объектов нет.

Тюмень, Иван Гридин

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