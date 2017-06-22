На границе с Китаем задержали африканца, выдавшего себя за хакера из США

В Забайкальском крае пограничники задержали 26-летнего мужчину, который представился американским киберпреступником. Нарушитель под покровом ночи пытался незаконно проникнуть в Россию из Китая. Оказалось, что он из Танзании и никакого отношения к США не имеет.

По информации пограничного управления ФСБ России, служебная собака взяла след нарушителя границы с Китаем ночью, пограничники задержали мужчину, назвавшегося гражданином США Дэвидом Чарльзом, пишет «Чита.ру». Документов, позволяющих пересечь рубеж, у него при себе не было.

Мужчина несколько раз менял свои показания, сначала он заявил, что бежал из КНР, где его задержали за нарушение порядка пребывания в стране. Затем он сказал, что приехал из США через Аляску, так как боялся преследования за свои преступления. В частности, мужчина сообщил, что был хакером, взламывал правительственные сайты и занимался коммерческим шпионажем.

Кроме того, нарушитель сообщил, что собирался найти в России человека по имени Алекс, который ранее обещал сделать ему документы для возвращения в США, но обманул и исчез, забрав задаток в размере 50 тысяч долларов.

Американское посольство на запрос пограничников сообщило, что этот мужчина не является гражданином США. Выяснилось, что он из Танзании и зовут его Алекс Андерсон Апполо. Сотрудники ФСБ выясняют, что из истории, рассказанной африканцем, является правдой.

В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе Краснокаменска. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы, нарушителю грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Красноярск, Зоя Осколкова

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