В центре Дамаска смертник устроил теракт, есть погибшие

В столице Сирии прогремел взрыв. По предварительным данным, смертник на заминированном автомобиле проехал в центр города. Восемь человек погибли, 12 получили различные ранения.

Террористы на трех автомобилях, начиненных взрывчаткой, пытались прорваться в многолюдные места в центре Дамаска, передает агентство AP со ссылкой на государственное сирийское телевидение.

Правоохранителям удалось нейтрализовать две машины на подъезде к городу. Однако одному смертнику удалось проехать в жилые кварталы и привести в действие взрывное устройство.

По данным полиции, в результате теракта восемь человек погибли, 12 госпитализированы.

Дамаск, Зоя Осколкова

Дамаск. Другие новости 02.07.17

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