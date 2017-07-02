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Скандалы и происшествия

В центре Дамаска смертник устроил теракт, есть погибшие

В центре Дамаска смертник устроил теракт, есть погибшие
Фото: Sharjah24

В столице Сирии прогремел взрыв. По предварительным данным, смертник на заминированном автомобиле проехал в центр города. Восемь человек погибли, 12 получили различные ранения.

Террористы на трех автомобилях, начиненных взрывчаткой, пытались прорваться в многолюдные места в центре Дамаска, передает агентство AP со ссылкой на государственное сирийское телевидение.

Правоохранителям удалось нейтрализовать две машины на подъезде к городу. Однако одному смертнику удалось проехать в жилые кварталы и привести в действие взрывное устройство.

По данным полиции, в результате теракта восемь человек погибли, 12 госпитализированы.

Дамаск, Зоя Осколкова

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© 2017, РИА «Новый День»

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